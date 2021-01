Usa: "Wall Street Journal", Trump potrebbe fondare un proprio partito politico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole di McConnell suonano come un divorzio già in atto. Tra i parlamentari Repubblicani, però sono ancora in molti a sostenere il presidente uscente, che nonostante la sconfitta elettorale gode anche di un elettorato compatto e numeroso. Il "Wall Street Journal", comunque, non esclude che l'idea del nuovo partito possa costituire soprattutto una iniziativa di natura pubblicitaria, o un veicolo mediatico e finanziario a sostegno delle società del presidente. Nessun candidato indipendente o di partiti diversi dal Repubblicano e dal Democratico ha mai ottenuto una vittoria elettorale di livello federale dopo il 1968, quando George Wallas - governatore segregazionista dell'Alabama - conquistò cinque Stati nella veste di candidato alla Casa Bianca del Partito indipendente americano. (Nys)