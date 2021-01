Usa: archiviate indagini per insider trading a carico del senatore repubblicano Burr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha archiviato le indagini per insider trading a carico di Richard Burr, senatore repubblicani del North Carolina. Burr aveva venduto "significative" partecipazioni azionarie all'inizio dello scorso anno, dopo una audizione congressuale a porte chiuse sulla pandemia che aveva preceduto il temporaneo crollo della borsa Usa. L'indagine a carico del senatore era scattata dopo che le sue operazioni di borsa erano divenute di pubblico dominio. A riferire per primo l'archiviazione del caso è stato il quotidiano "New York Times", precisando che la decisione è stata assunta dal dipartimento di Giustizia in concerto con la Securities and Exchange Commission (Sec), l'agenzia Usa regolatrice del mercato finanziario. Secondo "Axios", il dipartimento di Giustizia ha archiviato tutte e quattro le indagini per insider trading intraprese a carico di altrettanti parlamentari da marzo dello scorso anno: oggetto delle indagini, oltre a Burr, erano il senatore repubblicano James Inhofe, Kelly Loeffler, ex senatore del medesimo partito, e la senatrice democratica Dianne Feinstein. (Nys)