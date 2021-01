Corea del Sud: addetti consegne espresse indicono sciopero in vista del Nuovo anno lunare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cinque lavoratori si sono già ammalati gravemente o sono morti di recente a causa dell'eccesso di lavoro, a causa del rifiuto delle aziende della logistica ad assumere nuovi lavoratori e alle loro vane promesse di porre fine alle consegne notturne", recita un comunicato diffuso oggi dal sindacato. Il sindacato prevede un ulteriore peggioramento delle condizioni di lavoro in vista dell'imminente periodo di festività, ed ha affermato di "non poter stare a guardare mentre altri nostri colleghi perdono la vita". Nel corso del 2020 nove addetti alle consegne hanno perso la vita in Corea del Sud a causa del sovraffaticamento da lavoro. Tra le richieste del sindacato del settore c'è anche un aumento delle tariffe per la consegna delle merci a domicilio, per aumentare i salari degli addetti del settore. (Git)