Cina: Jack Ma fa la sua prima apparizione pubblica dopo tre mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma ha criticato i regolatori finanziari invitandoli a riformare il sistema normativo del Paese, accusandoli di soffocare l'innovazione aziendale; ha inoltre paragonato le normative bancarie globali della Cina a un "club di anziani". Il primo gennaio il "Financial Times" ha riferito che Ma è stato sostituito come giudice nell'episodio finale di novembre di uno show per imprenditori chiamato Africa's Business Heroes. Un portavoce di Alibaba ha riferito ieri, 4 gennaio, che il cambiamento era dovuto a un problema di programmazione, senza ulteriori precisazioni. (segue) (Cip)