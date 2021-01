Balcani: presidente serbo Vucic, pericolosi gli annunci di Haradinaj su unione Kosovo-Albania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'annuncio del candidato alla presidenza del Kosovo, Ramush Haradinaj, su una possibile unificazione con l'Albania "è una minaccia non solo per la Serbia, ma per la regione, l'Europa e il mondo intero". Lo ha detto oggi il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, secondo quanto riferisce la stampa locale. "Non bisogna però rendere la minaccia con un'altra minaccia. Voi fate quello che volete, e noi daremo una risposta positiva e adeguata, e i cittadini non hanno nulla di cui preoccuparsi", ha detto Vucic in una conferenza stampa tenuta nella sede di Palazzo Serbia a Belgrado. Nella giornata di ieri Haradinaj ha dichiarato che l'Unione europea, con il suo comportamento nei confronti del Kosovo, "può costringere" Pristina a cercare un'unificazione con l'Albania. Il capo dello Stato serbo ha replicato oggi dicendo che "vorrebbe sentire qualche reazione da Bruxelles o Washington" a queste dichiarazioni. (segue) (Seb)