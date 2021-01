Kosovo: assolto ex premier Ceku in processo su favori a veterani Uck

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di primo grado di Pristina ha prosciolto l'ex primo ministro Agim Ceku e altri undici imputati dalle accuse di abuso di posizione ufficiale riguardo alla liste dei veterani dell'Uck (Esercito di liberazione del Kosovo). Oggi il giudice Nushe Kuka-Mekaj ha annunciato l'assoluzione di tutti i 12 imputati in un processo che indaga su presunti pagamenti illegali effettuati ai veterani dell'Uck che avrebbe provocato un danno allo Stato stimato in 88 milioni di euro. Kuka-Mekaj ha citato la mancanza di prove come motivo dell'assoluzione, affermando che al tribunale non è stata fornita alcuna prova che sia stata effettuata una verifica per identificare benefici illegali. "L'accusa non è riuscita a convincere la Corte in nessuna forma", ha aggiunto. Tra gli imputati assolti anche l'ex ministro delle Forze di sicurezza Agim Ceku, l'ex ministro della Sifesa Rrushtem Berisha e gli ex parlamentari Shkumbin Demaliaj, Nuredin Lushtaku e Shukri Buja. Sono stati assolti anche Sadik Halithaja, Qele Gashi, Ahmet Daku, Faik Fazliu, Smajl Elezaj, Fadil Shurdhaj e Xhavit Jashari. Parlando alla stampa dopo l'annuncio, Ceku ha dichiarato di sapere di essere innocente sin dall'inizio. "E' stata una decisione giusta e buona", ha detto. "Mi sento bene che tutto quello che ho detto prima dell'inizio del processo, e durante esso, è stato dimostrato". (Alt)