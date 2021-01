Usa-Venezuela: Blinken conferma sostegno Washington a Guaidò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antony Blinken, l’uomo scelto dal presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, quale nuovo segretario di Stato, ha assicurato che la futura amministrazione confermerà il sostegno di Washington al leader di opposizione venezuelano Juan Guaidó, e il riconoscimento dell'Assemblea nazionale uscita dalle urne nel 2015 come unica istituzione democraticamente eletta in Venezuela. Tuttavia, parlando durante l'audizione di conferma al Senato, Blinken ha anche sottolineato la necessità di “maggiore coordinamento” per esercitare una maggiore pressione contro la "brutale dittatura" di Nicolàs Maduro.(Nys)