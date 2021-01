Giappone: Olimpiadi Tokyo, funzionario britannico prevede cancellazione evento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha visitato Tokyo dal 15 al 17 novembre scorsi, per una ispezione delle strutture e dei siti che dovrebbero ospitare i Giochi estivi del 2021. La visita di Bach al Giappone è stata la prima dallo scorso marzo, quando il Giappone e il Cio hanno deciso di rinviare di un anno le Olimpiadi estive. Durante una conferenza stampa a margine dell’ultimo incontro del consiglio di amministrazione del Cio, Bach ha dichiarato che il tema di un eventuale ulteriore rinvio dei Giochi, inizialmente in programma quest’anno, e rinviati a causa della pandemia di coronavirus, non sarebbe figurato nell’agenda della sua visita in Giappone. Secondo fonti governative citate dall’agenzia di stampa “Kyodo”, il Giappone sta valutando una esenzione dalla quarantena obbligatoria di 14 giorni per i viaggiatori che visiteranno il Paese in occasione delle Olimpiadi estive di quest'anno. Se approvata, la misura sarà probabilmente vincolata ad un certificato che attesti la negatività al coronavirus. (segue) (Git)