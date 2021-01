Usa: "Wall Street Journal", Trump potrebbe fondare un proprio partito politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che oggi lascerà la Casa Bianca per l'insediamento del suo successore, Joe Biden, potrebbe lasciare il Partito repubblicano e fondare una propria formazione politica, il "Partito dei patrioti". Lo scrive il "Wall Street Journal", che cita fonti vicine al presidente. Trump sarebbe amareggiato dallo scarso appoggio ricevuto dalla compagine politica repubblicana dopo le elezioni presidenziali dello scorso novembre, di cui l'inquilino uscente della Casa Bianca ha contestato l'esito per mesi, senza successo e spesso in aperto contrasto con esponenti del fronte conservatore. La frattura definitiva, però, sembra essersi consumata dopo l'irruzione di manifestanti pro-Trump al Congresso, lo scorso 6 gennaio. Il quotidiano Usa evidenzia che ieri, 19 gennaio, il leader dei Repubblicani al Senato, Mitch McConnell, ha nuovamente imputato a Trump i fatti del 6 gennaio. "Alla folla sono state date in pasto bugie. Sono stati istigati dal presidente e da altre persone influenti", ha dichiarato il Repubblicano, che ha fatto evidente riferimento alle accuse di frode elettorale ribadite per mesi da Trump. (segue) (Nys)