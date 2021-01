Corea del Sud: Moon nomina un nuovo ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha scelto l'ex direttore della sicurezza nazionale, Chung Eui-yong, come nuovo ministro degli Esteri della sua amministrazione. Lo ha annunciato oggi l'ufficio di Presidenza di quel Paese. Moon ha anche nominato il parlamentare democratico Hwang Hee nuovo ministro della Cultura, e un secondo parlamentare del suo partito, Kwon Chil-seung, ministro delle Pmi e delle startup. Le nomine annunciate oggi costituiscono l'ennesimo rimpasto parziale dell'amministrazione Moon. Le date per le audizioni parlamentari di conferma delle nomine non sono ancora note. Chung sostituirà al vertice della diplomazia sudcoreana Kang Kyung-wha, una tra gli esponenti più longevi dell'amministrazione Moon, che ha servito in tal ruolo sin da giugno 2017. Chung ha servito a sua volta nell'amministrazione Moon sin dal principio, nella veste di principale consigliere per la sicurezza nazionale del presidente. Hwang e Kwon, entrambi parlamentari al secondo mandato, hanno già servito come funzionari di precedenti amministrazioni presidenziali. (Git)