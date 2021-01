Medio Oriente: Blinken, strada per soluzione a due Stati ancora lunga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strada per conseguire la soluzione dei due Stati per la pace tra Israele e palestinesi in Medio Oriente è ancora lunga. Lo ha sottolineato Antony Blinken, scelto dal presidente eletto Joe Biden come futuro segretario di Stato Usa. Parlando durante l'audizione di conferma al Senato, Blinken ha evidenziato che la soluzione è al momento "contestata" ed è "difficile intravedere prospettive a breve per raggiungerla". Il futuro capo della diplomazia di Washington ha quindi confermato il sostegno Usa allo Stato d'Israele. (Nys)