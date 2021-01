© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della riunione di questa sera, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ha ringraziato le regioni per aver aderito unitariamente alla proposta di azione legale congiunta commissario-Stato-regioni contro Pfizer. Domani, “grazie alla decisione presa in questa riunione attiveremo il contenzioso attraverso l'avvocatura dello Stato”, ha aggiunto. (Rin)