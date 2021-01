Governo: Di Maio, fiducia al Senato unisce persone che si prendono responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiducia che il Governo Conte ha ricevuto in Senato unisce le persone che si prendono una responsabilità. E' quanto afferma in un post su Facebook il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, commentando la fiducia ottenuta dall'esecutivo con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti. "Abbiamo superato un ulteriore grande ostacolo proprio quando invece c’era bisogno solo di collaborazione" prosegue il titolare della Farnesina. "Dopo il voto odierno andremo avanti con ancora più determinazione e ancora più forza, perché questo significa servire il Paese. Domani ci sarà lo scostamento di bilancio di 32 miliardi per aiutare con nuovi ristori le attività più colpite da questa emergenza. Chi intende la politica in modo serio, è chiamato dalla storia a dare il suo contributo" conclude Di Maio. (Res)