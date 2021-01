Ecuador: primo lotto vaccini Pfizer arriverà oggi a Quito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute dell'Ecuador ha confermato che il primo lotto del vaccino anti-covid sviluppato dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer in collaborazione con il laboratorio tedesco BioNTech arriverà nel pomeriggio di oggi, 20 gennaio, in Ecuador. Le prime 15 mila dosi, delle 86 mila acquisite grazie a un accordo stilato lo scorso marzo, saranno distribuite tra Quito, Guayaquil e Cuenca. L'aereo che trasporta i vaccini atterrerà nella capitale, mentre una parte del carico sarà trasportata via terra ad Azuay. La catena logistica verso i centri di distribuzione sarà a carico di Pfizer, secondo l'accordo siglato con il ministero della Salute. Successivamente il governo distribuirà le dosi in 95 punti di vaccinazione, dislocati in 44 cantoni del paese. Il piano pilota di vaccinazione inizierà con dal personale medico che combatte la pandemia di Covid-19 negli ospedali del sistema sanitario pubblico. Saranno poi vaccinati gli ospiti delle case di cura e il personale dedicato alle loro cure.(Brb)