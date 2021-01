Venezuela: Twitter sospende l'account dell'Assemblea nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'account Twitter dell'Assemblea nazionale venezuelana, eletta il 6 dicembre 2020 e guidata dal partito al potere, è stato sospeso per "violazione delle regole”. Il social network ha sospeso altri account legati a funzionari del governo di Nicolás Maduro, salvo lasciare attivo quello personale del presidente. Quest’ultimo, commentando il blocco nei confronti del presidente Usa, Donald Trump, la scorsa settimana aveva chiesto ironicamente: "Come fanno a sospendere l'account Twitter di Trump e non il profilo di Juan Guaidó, Leopoldo López e dei golpisti?".(Vec)