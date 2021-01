Governo: Senato approva fiducia con 156 voti favorevoli e 140 contrari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte ha ottenuto la fiducia al Senato con 156 voti favorevoli, 140 contrari e 16 astenuti. La presidente Elisabetta Casellati ha riammesso al voto i senatori Riccardo Nencini e Alfonso Ciampolillo, che in un primo momento erano rimasti esclusi dopo la seconda chiama. Ciampolillo, ex esponente del M5s, aveva chiesto di votare proprio mentre Casellati stava per dichiarare chiusa la seduta. La presidente aveva quindi chiesto di vedere la registrazione video della seduta.(Rin)