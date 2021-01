Governo: FI, Conte si rechi immediatamente al Quirinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prova di forza e di superbia del governo Conte finisce nel più miserabile dei modi: l’operazione 'raccattavoti' è miseramente fallita. Il voto del Senato condanna l’esecutivo e il suo premier a recarsi immediatamente dal presidente della Repubblica". Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi del partito di Camera e Senato, secondo cui "non c’è maggioranza assoluta: i voti raccolti a palazzo Madama dal governo, per giunta con la 'chiamata' dei senatori a vita e il sostegno di un paio di voltagabbana d’accatto, non bastano a sostenere alcuna maggioranza". "Si archivi dunque questa squallida pagina della storia parlamentare e si torni nel sentiero costituzionale nel momento in cui il Paese ha bisogno di una guida sicura e capace. Forza Italia con il centrodestra è pronta ad assumersi tutte le responsabilità", conclude.(Rin)