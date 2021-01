Libia: Farnesina, Italia accoglie con soddisfazione esito Foro di dialogo politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia accoglie con soddisfazione l'esito del voto con il quale i membri del Foro di dialogo politico libico (Lpdf) hanno adottato oggi i meccanismi per nominare le figure di vertice dell'autorità esecutiva unificata che dovrà condurre la Libia alle elezioni del 24 dicembre 2021. E' quanto si legge in una nota della Farnesina. "Ad un anno dalla Conferenza di Berlino del 19 gennaio 2020 - prosegue il testo - si tratta di un progresso importante sul percorso politico consensuale per la stabilizzazione del Paese e la riconciliazione nazionale. Ci appelliamo ora a tutti i membri del Dialogo politico libico affinché continuino ad impegnarsi in maniera aperta e costruttiva nel processo avviato per portare a compimento la transizione politica della Libia" (Res)