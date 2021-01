© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ottenuto la fiducia al Senato, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha sottolineato in un messaggio su Twitter che "l'Italia non ha un minuto da perdere. Subito al lavoro per superare l'emergenza sanitaria e la crisi economica. Priorità a piano vaccini, Recovery plan e decreto Ristori", ha aggiunto. (Rin)