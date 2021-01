Messico: ricevuto nuovo lotto di vaccini Pfizer/BioNTech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' arrivato oggi in Messico un nuovo lotto di vaccini sviluppati dall'industria farmaceutica statunitense Pfizer in collaborazione con il laboratorio tedesco BioNTech. Il rifornimento, giunto presso gli aeroporti di Città del Messico e Monterrey è giunto grazie a un accordo tra il Paese e l'Organizzazione delle nazioni unite (Onu). Tuttavia delle 439.000 dosi previste, sono state consegnate solo 219.375. La riduzione è dovuta al fatto che Pfizer sta effettuando un adattamento tecnologico al suo impianto principale in Belgio, un fatto che comporta la necessità di fermare la produzione per apportare modifiche all'infrastruttura. Tuttavia, una volta completata la revisione, la fabbrica sarà capace di moltiplicare per 4 l'attuale capacità produttiva. (Mec)