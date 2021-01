© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Italia viva, Eugenio Comincini, dopo essersi astenuto in aula al Senato come i colleghi del partito ha voluto chiarire in un messaggio su Facebook di restare dell'avviso che "una ricucitura tra Italia viva e la maggioranza, con un patto di legislatura, sia importante e vada ricercata con tutte le forze, ma se non si realizzasse, io non mi collocherei all’opposizione". (Rin)