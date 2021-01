© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono abbastanza sicuro che le dosi” di vaccino Pfizer non consegnate per ritardi dovuti al produttore, “arriveranno. Spero sia un ritardo non troppo lungo”. Lo ha affermato il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo su Rete4.(Rin)