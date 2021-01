Medio Oriente: Blinken, l'ambasciata Usa in Israele resterà a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti continueranno a riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e l'ambasciata Usa nello Stato ebraico resterà pertanto nella città "tre volte santa". Lo ha detto Antony Blinken, l’uomo scelto dal presidente eletto Joe Biden quale nuovo segretario di Stato Usa, durante l'audizione di conferma al Senato. Lo spostamento della rappresentanza diplomatica statunitense da Tel Aviv a Gerusalemme, e il conseguente riconoscimento di quest'ultima come capitale d'Israele, è stato deciso dall'amministrazione del presidente Donald Trump a dicembre del 2017, per poi essere ufficializzato a maggio del 2018. (Nys)