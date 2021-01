Kosovo: ministro Giustizia presenta strategia per rafforzamento stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia kosovaro, Selim Selimi, ha presentato oggi in conferenza stampa la bozza di strategia per il rafforzamento dello stato di diritto per il periodo 2021-2025. Il ministro della Giustizia uscente ha sottolineato tra i principali obiettivi della strategia il rafforzamento del sistema giudiziario e delle procure, la giustizia penale, l'accesso alla giustizia e il rafforzamento della lotta alla corruzione. Selimi ha precisato che la strategia quadriennale è il prodotto di un processo lungo e dettagliato per la "revisione funzionale dello stato di diritto" lanciata sin dal periodo del governo guidato da Ramush Haradinaj. (segue) (Alt)