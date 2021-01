Balcani: presidente serbo Vucic, pericolosi gli annunci di Haradinaj su unione Kosovo-Albania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché, Dio non voglia, se qualcuno in Serbia da una posizione così elevata parlasse di qualche altro genere di unificazione nei Balcani, ancora un po' e ci bombarderebbero. Ma è inutile ormai parlare ancora di due pesi e due misure", ha dichiarato Vucic. Il capo dello Stato serbo ha infine osservato che se Haradinaj dovesse essere eletto presidente con l'appoggio del movimento Vetevendosje potrebbe nascere una situazione in cui sia il governo che il capo dello Stato a Pristina sarebbero impegnati per un'unificazione con l'Albania. "Sapremo reagire a questo. Non sto minacciando nessuno, ma la creazione di una Grande Albania è una minaccia per la Serbia e la regione, per l'Europa e il mondo", ha detto. (segue) (Seb)