Balcani: presidente serbo Vucic, pericolosi gli annunci di Haradinaj su unione Kosovo-Albania (3)

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj ha presentato ieri il programma del partito in vista delle elezioni parlamentari del 14 febbraio. L'obiettivo della formazione è quello di vincere e realizzare l'obiettivo di istituire l'esercito del Kosovo, ha spiegato Haradinaj. L'ex premier ha poi spiegato come Aak intenda stanziare un miliardo di euro per la ripresa post-Covid del Kosovo. "Questo include il piano per lo sviluppo economico nei quattro anni a venire", ha rilevato. Haradinaj si è detto poi convinto che l'Unione europea stia aprendo le possibilità a un'eventuale unificazione nazionale degli albanesi nella regione dei Balcani. Il leader dell'Aak ritiene che se l'Ue mantiene il Kosovo come un'entità "in sospeso", ciò spianerà la strada ad un referendum per l'unificazione con l'Albania. (segue) (Seb)