Balcani: Haradinaj (Aak), Serbia può evitare unione tra Albania e Kosovo riconoscendo Pristina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) Ramush Haradinaj ha presentato ieri il programma del partito in vista delle elezioni parlamentari del 14 febbraio. L'obiettivo della formazione è quello di vincere e realizzare l'obiettivo di istituire l'esercito del Kosovo, ha spiegato Haradinaj. L'ex premier ha poi spiegato come Aak intenda stanziare un miliardo di euro per la ripresa post-Covid del Kosovo. "Questo include il piano per lo sviluppo economico nei quattro anni a venire", ha rilevato. Haradinaj si è detto poi convinto che l'Unione europea stia aprendo le possibilità a un'eventuale unificazione nazionale degli albanesi nella regione dei Balcani. Il leader dell'Aak ritiene che se l'Ue mantiene il Kosovo come un'entità "in sospeso", ciò spianerà la strada ad un referendum per l'unificazione con l'Albania."Se tra quattro o cinque anni il Kosovo non sarà pronto a entrare nella Nato e se non ci sarà la liberalizzazione dei visti da parte dell'Ue, saremo costretti ad accettare ciò che hanno cercato di dirci più volte, e cioè che il Kosovo è debole, fragile, non può avere un esercito, un'indipendenza energetica, una legge sulle miniere di Trepca", ha detto Haradinaj. "Non accetteremo di rimanere in un conflitto congelato né accetteremo la divisione, ma andremo a un referendum per l'unificazione nazionale con l'Albania", ha dichiarato ancora Haradinaj.Il leader di Aak ha annunciato nei giorni scorsi la sua candidatura alla presidenza del Paese balcanico. In un videomessaggio, Haradinaj si è rivolto ai cittadini kosovari chiedendo i loro voti per diventare il nuovo presidente del Kosovo e promettendo che lavorerà nell'interesse generale del Paese. "Non ho mai servito o deciso contro gli interessi del mio Paese. Per tutta la vita ho lavorato per gli interessi del Kosovo e per gli interessi della sua gente. Chiedo la vostra fiducia, il vostro voto, in modo da poter guidare il paese e diventa il tuo presidente, il presidente della nostra Repubblica", ha detto Haradinaj. (Alt)