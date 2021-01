© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Risulta che il senatore Ciampolillo sia arrivato in Aula alle 22.14 e io avevo chiuso la votazione alla 22.15. Lo riammetto quindi alla votazione, e in base a quanto emerso dal video, anche il senatore Nencini che era immediatamente dopo". Lo ha detto in Aula la presidente del Senato Elisabetta Casellati.(Rin)