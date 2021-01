Covid: Arcuri, nuovo lieve calo in consegne vaccino, azioni legali contro Pfizer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ho ricevuto una unanime solidarietà da parte di tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome del nostro paese nel corso della riunione appena conclusa alla presenza dei ministri Speranza e Boccia". Lo ha dichiarato il Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Domenico Arcuri, al termine della riunione in cui è stato deciso di procedere con un'azione legale contro Pfizer per i tagli alle consegne delle dosi di vaccino. La tutela della salute dei cittadini italiani "non è una questione negoziabile. La campagna vaccinale non può essere rallentata, tantomeno per le somministrazioni delle seconde dosi ai tanti italiani a cui è stata già somministrata la prima”. “Purtroppo l’esito del confronto anche odierne con Pfizer non ha sortito gli effetti che auspicavamo. Infatti l’azienda – ha aggiunto il Commissario straordinario - ci ha comunicato che anche nel corso della prossima settimana non solo non verranno consegnate in Italia le dosi che sono state unilateralmente e senza preavviso non consegnate in questa settimana, pari al 29 per cento, ma ci sarà una pur lieve ulteriore riduzione delle consegne". Di conseguenza "si è discusso quali azioni intraprendere a tutela dei cittadini italiani e della loro salute in tutte le sedi, civili e penali, in cui ciò sarà possibile. Si è unanimemente deciso che tali azioni verranno intraprese a partire dai prossimi giorni in un quadro unitario”. (Rin)