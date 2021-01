Usa: senatori dem Warnock e Ossof giurano nel giorno dell’inaugurazione di Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori democratici Raphael Warnock e Jon Ossoff, usciti vincitori dai ballottaggi in Georgia per due seggi al Senato degli Stati Uniti, presteranno giuramento nel pomeriggio di oggi, 20 gennaio, quando il presidente eletto Joe Biden e la vicepresidente eletta Kamala Harris si saranno ufficialmente insediati da poche ore come numero uno e due della Casa Bianca. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, precisando che le cerimonie di giuramento per i due democratici della Georgia si svolgeranno presso il Campidoglio degli Stati Uniti alle 16:30 locali (le 22.30 in Italia). Entrambe saranno presiedute da Kamala Harris, che a quel punto sarà ufficialmente vicepresidente degli Stati Uniti. Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha certificato ieri, 19 gennaio, i risultati ufficiali dei ballottaggi celebrati il 5 gennaio scorso in Georgia. La vittoria dei due dem rappresenta un passaggio decisivo perché il controllo del Senato passi nelle mani del Partito democratico, come già accaduto per la Camera dei rappresentanti e per la stessa Casa Bianca.(Nys)