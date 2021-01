Usa: aeroporto Iowa lancia progetto screening anti-Covid prima di controlli sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aeroporto di Cedar Rapids, nella zona orientale dello Stato dell’Iowa, prevede di inaugurare la prossima settimana un nuovo protocollo per il controllo dei passeggeri, finalizzato a individuare eventuali sintomi di Covid-19 prima che questi passino attraverso i controlli di sicurezza. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”, precisando che si tratta di un piano unico nel suo genere, sospeso per mesi mentre i funzionari federali ne esaminavano i finanziamenti. I dirigenti dell'aeroporto dell'Iowa intendevano utilizzare i fondi per il coronavirus stanziati a livello federale per approntare questo protocollo, con l’obiettivo di filtrare i clienti con sintomi da Covid prima che questi facciano il loro ingresso ai gate o, addirittura, sui velivoli. Gli ingressi aeroportuali sono però rigorosamente regolamentati a livello federale ed è stata quindi necessaria l’approvazione della Federal Aviation Administration. "Siamo entusiasti di lanciare questo progetto", ha detto Marty Lenss, direttore dell'aeroporto di Cedar Rapids. "Ci stiamo lavorando da un po' e lo abbiamo sempre considerato un ulteriore passo per ripristinare la fiducia dei passeggeri " ha aggiunto Lenss.(Nys)