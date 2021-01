Usa: per Blinken la Cina è la sfida più grande, “Pechino punta a leadership mondiale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina rappresenta per gli Stati Uniti la sfida più significativa da parte di uno Stato nazionale. Lo ha sottolineato Antony Blinken, l’uomo scelto dal presidente eletto, Joe Biden, come futuro segretario di Stato Usa. Parlando durante l'audizione di conferma al Senato, Blinken ha evidenziato che, sotto il presidente Xi Jinping, Pechino "non si nasconde più", dimostrando apertamente di puntare alla leadership mondiale. Nell’ottica di contenere questa rinnovata assertività cinese, il futuro capo della diplomazia di Washington ha assicurato che l’impegno a garantire a Taiwan la capacità di difendersi proseguirà sotto l'amministrazione Biden.(Nys)