Governo: M5s, voto Senato dimostra che c'è maggioranza, ora al lavoro

- "Il voto di questa sera evidenzia che, dopo la maggioranza assoluta alla Camera, il governo ha ottenuto la maggioranza anche al Senato. I numeri di questa sera dimostrano che non c'è una maggioranza alternativa e che l'opposizione non ha i voti per governare". E' quanto afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle alla Camera, Davide Crippa, secondo cui "sbaglia, quindi, chi tira per la giacca il presidente della Repubblica. Il Movimento 5 stelle, insieme alla squadra di governo - ha aggiunto - sin da domani proseguirà nel suo lavoro per il decreto Natale, per lo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro e per pianificare gli investimenti sul Recovery fund".(Com)