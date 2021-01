Germania: tasso di inflazione medio annuo nel 2020 allo 0,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei prezzi in Germania è rallentato in maniera significativa nel 2020, segnato dalla crisi del coronavirus. Come reso noto dall'Ufficio federale di statistica (Stba), il tasso di inflazione medio annuo del Paese è stato dello 0,5 pe cento. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'ultimo dato inferiore, pari allo 0,3 per cento, risale al 2009, durante la crisi finanziaria globale. (Geb)