- "Ricordo che non state cercando costruttori volenterosi e responsabili ma dei complici da pagare per non mollare la poltrona”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato. "Vedo tanto nervosismo intorno a me. Eravate convinti di portare a casa la poltrona, ora invece vi vedo che siete meno convinti", ha aggiunto. (Rin)