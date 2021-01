Usa: covid, il totale dei decessi supera quota 400 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero dei decessi associati alla pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti ha superato quota 400 mila, per un totale di 400.022 vittime. Lo riferiscono i media Usa, citando i dati della John Hopkins University. L’emittente “Abc” sottolinea che il numero delle vite statunitensi spente a causa del coronavirus è superiore al quello dei soldati Usa morti in battaglia durante i due conflitti mondiali e la guerra del Vietnam messi insieme. Lo rileva una stima a cura del dipartimento per i Veterani di guerra.(Nys)