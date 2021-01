Governo: Romani (Idea-Cambiamo), no alla fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non possiamo darle la fiducia. Non lo abbiamo fatto in nessuna delle tante occasioni nelle quali si è presentato in quest’Aula per chiederla. Non possiamo farlo in questa occasione, soprattutto in questa occasione”. Lo ha detto Paolo Romani annunciando il voto contrario alla fiducia a nome dei senatori di Idea-Cambiamo! “Tutto quello a cui stiamo assistendo è già accaduto nella storia della nostra repubblica - ha aggiunto -. Ma noi siamo e viviamo in un momento eccezionale: una pandemia che ha ad oggi ucciso ottantamila concittadini, un piano vaccinale straordinario che dovrebbe, se fatto con grande velocità, portarci fuori da questa tragedia e duecento miliardi di risorse europee da spendere su progetti da mettere in campo entro il 2023, ovvero la ragionevole data di scadenza del suo governo” prosegue Romani sottolineando come il contesto “richiederebbe tutt’altro livello di confronto e nettamente maggiore stabilità politica. E ancora, capacità progettuale: la grande assente di questo passaggio parlamentare. In un momento in cui sarebbe necessario ridisegnare l’assetto socio-economico del Paese e contemporaneamente fronteggiare l’emergenza sanitaria, non è più sufficiente un governo con una maggioranza così precaria, e addirittura una maggioranza minoritaria in una delle due Camere. Mi ha sorpreso infine il suo richiamo anzi la sua richiesta di aiuto a quelle forze europeiste, popolari liberali e socialiste. Ma non erano proprio quelle forze che il partito che l’ha designata a presidente del consiglio, riteneva superate, rappresentative di valori ormai antiquati, nella straordinaria attualità dell’uno vale uno che doveva archiviare un passato fatto di corruzione e privilegi, tanto da indurre il suo partito a chiedere di aprire queste stesse istituzioni come scatolette di tonno ed immagino a buttare via il contenuto?”, ha concluso il senatore Paolo Romani.(Rin)