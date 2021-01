Germania: Merkel molto arrabbiata con Laender su restrizioni anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cancelliera tedesca, Angela Merkel, si sarebbe “molto arrabbiata” con i primi ministri dei Laender durante la videoconferenza sulle restrizioni anti-Covid che stanno ancora tenendo dalle prime ore di questo pomeriggio. I colloqui sono stati convocati per valutare l'efficacia del blocco generale, in vigore in Germania dal 16 dicembre al 31 gennaio prossimo per contenere la pandemia di coronavirus. È, inoltre, previsto un inasprimento della norme per prevenire le infezioni. Non è ancora ufficiale, ma il lockdown dovrebbe essere stato prorogata fino al 14 febbraio. Mancherebbe, invece, l'accordo tra Merkel e i capi di governo degli Stati tedeschi sull'inasprimento delle regole contro la diffusione del contagio. Sarebbe questo, e in particolare la chiusura delle scuole, il motivo della rabbia di Merkel. (Geb)