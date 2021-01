Usa-Iran: Blinken, pronti a lavorare con Congresso per nuovo accordo su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra diplomatica dell’amministrazione di Joe Biden, che tra meno di 24 ore si insedierà come 46esimo presidente degli Stati Uniti, è pronta a lavorare assieme al Congresso per rafforzare e migliorare l'accordo sul nucleare iraniano pattuito dalla presidenza di Barack Obama nel 2015. Lo ha assicurato Antony Blinken, l’uomo scelto da Biden quale nuovo segretario di Stato Usa, durante l'audizione di conferma al Senato. L’amministrazione del presidente in carica, Donald Trump, nel 2018 ha abbandonato il Piano d'azione globale congiunto (Jpcoa, noto anche come accordo sul nucleare iraniano).(Nys)