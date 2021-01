© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo chiedere un colloquio al presidente ella Repubblica per chiedere a lui come intende affrontare le prossime settimane. Non si può fare finta che le cose vadano bene”. Così il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo su Rete4. Analogo annuncio era arrivato poco prima ai microfoni del Tg1 dal leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)