- "Questa crisi è decisamente fuori luogo perché è in profondo contrasto con lo spirito del tempo che stiamo vivendo". Lo ha detto la presidente del gruppo Per le Autonomie Julia Unterberger, durante le dichiarazioni di voto in Aula sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "Questo è il momento della responsabilità e della costruzione", ha aggiunto ribadendo "la fiducia al governo".(Rin)