Governo: Bellanova, Iv si astiene in Aula Senato

- "Non può essere soltanto l'affrontare l'emergenza a tenere in piedi il governo. Deve essere una visione di futuro a dire se un governo può guidare il Paese”. Lo ha detto la senatrice di Italia viva Teresa Bellanova, intervenendo in Aula al Senato, sulla questione di fiducia posta dal governo sulla risoluzione di maggioranza. “Tutto questo nel suo discorso desolatamente manca, la sua relazione non ci autorizza a cogliere significativi segnali di cambio di passo, come auspicato da tutti”, ha aggiunto annunciando che Italia viva si asterrà dal voto.(Rin)