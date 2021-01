Usa: Warnock e Ossoff eletti in Georgia, i democratici ottengono la maggioranza del Senato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, ha certificato ufficialmente i risultati dei ballottaggi per due seggi in Senato, svoltisi il 5 gennaio scorso, confermando la vittoria dei candidati democratici Raphael Warnock e Jon Ossof. Lo riferisce il quotidiano “The Hill”, sottolineando che i due risultati rappresentano un passaggio decisivo perché il controllo del Senato passi nelle mani del Partito democratico, come già accaduto per la Camera dei rappresentanti e per la stessa Casa Bianca. Tra meno di 24 ore, infatti, si terranno le celebrazioni ufficiali per l’inaugurazione del presidente eletto Joe Biden e della sua vice Kamala Harris. Warnock ha scalzato la senatrice repubblicana Kelly Loeffler, mentre Ossoff ha battuto l'ex senatore David Perdue. Con i risultati delle elezioni in Georgia, Warnock e Ossoff potrebbero giurare da senatori già domani, mercoledì 20 gennaio, a poche ore dall’insediamento di Biden. Prima dei ballottaggi, i repubblicani avevano un vantaggio variabile di 50-48 seggi nella camera alta del Congresso statunitense. La Georgia, storicamente considerata una roccaforte repubblicana, si è rivelata uno Stato chiave anche per l’esito delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020.(Nys)