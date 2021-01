Scuola: una Regione chiede di inserire da subito tutti gli insegnanti nella campagna vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il fatto che la Regione Emilia-Romagna abbia richiesto al Governo di inserire gli insegnanti e il personale scolastico tra le priorità della campagna vaccinale è una buona notizia e rispecchia quanto il Movimento 5 stelle chiede da tempo. Con l'andamento dei contagi che non accenna a diminuire, assicurare la massima sicurezza al mondo della scuola è assolutamente necessario e deve essere un obiettivo da raggiungere al più presto". È quanto dichiara Silvia Piccinini, capogruppo regionale del Movimento 5 stelle in Emilia-Romagna, riguardo al tema delle vaccinazioni per gli insegnanti e ribadito oggi in un question time dall'assessore regionale alla scuola Paola Salomoni."Il ritorno alla didattica in presenza – spiega Piccinini – all'interno di un contesto sanitario purtroppo di nuovo in sofferenza, deve spingerci a prendere dei provvedimenti urgenti per assicurare la massima sicurezza anche al mondo della scuola. Per questo è prioritario che gli insegnanti e tutto personale scolastico siano inseriti al più presto tra le categorie da sottoporre a vaccino. Come abbiamo ribadito in passato, riaprire le scuole senza aver già avviato la campagna di vaccinazione ad hoc può rappresentare un problema serio per quel che riguarda la diffusione dei contagi. Bene quindi che la Regione abbia sollecitato al Governo di intervenire, così come avevamo richiesto la settimana scorsa all'interno di una risoluzione, ma bisogna agire con decisione e velocità in modo da superare anche le perplessità sulla riapertura delle scuole che sono emerse in questi giorni anche tra studenti e genitori oltre che all'interno della comunità scientifica", conclude la capogruppo del M5s in Emilia-Romagna.(Rin)