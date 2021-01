Germania: AfD pubblica dichiarazione su “popolo dello Stato” tedesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partito nazionalconservatore che raccoglie consensi anche nella destra estrema, Alternativa per la Germania (AfD) ha pubblicato una dichiarazione “sul popolo dello Stato e sull'identità tedesca”. Nel documento, AfD ribadisce la propria natura di “partito costituzionale” e riconosce in maniera incondizionata nel “popolo dello Stato, la somma di tutte le persone con la cittadinanza tedesca”. Ciò vale indipendentemente dalle “origini culturali ed etniche” di ciascuno, nonché “da quanto è stata breve o lunga la naturalizzazione sua o dei suoi antenati”. Secondo il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, con questa dichiarazione AfD si mette al riparo dalle accuse e dai sospetti di costituire un partito della destra radicale. Critiche che potrebbero culminare con la classificazione di AfD come sospetta organizzazione di estrema destra da parte dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), l'agenzia di intelligence interna della Germania. Al momento, il BfV sta ancora valutando se il partito sia una formazione estremista, ma tale procedimento sarebbe giunto alla conclusione. Secondo alcune indiscrezioni, già all'inizio della prossima settimana, AfD potrebbe essere definita un'organizzazione di estrema destra dal BfV. Un duro colpo, in vista delle elezioni che si terranno in Germania il 26 settembre, mentre il partito è crollato nei consensi ed è da tempo stabile al 10 per cento. Con la dichiarazione “sul popolo dello Stato e la cultura tedesca”, AfD intende anche dotarsi di uno strumento per la battagli legale che avvierà con lo Stato tedesco qualora dovesse essere classificata come formazione estremista. (Geb)