- "Noi non voteremo la fiducia al suo governo. Crediamo che lei farebbe molto meglio a dimettersi e a porre fine a questo penoso teatrino e finalmente restituire la parola agli italiani". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia in Senato, Luca Ciriani, nel corso della dichiarazione di voto in Aula, dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. (Rin)