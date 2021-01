Usa: in serata Biden e Harris a commemorazione vittime del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e la sua vice, Kamala Harris, pronunceranno un discorso alla nazione intorno alle 17.30 locali (le 23.30 in Italia), concentrandosi in particolare sulla pandemia di Covid-19 e sul piano vaccini che la futura amministrazione intende mettere in campo. Lo riferiscono i media Usa, precisando che i due parleranno nei pressi della Lincoln Memorial reflecting pool, una piscina monumentale del complesso del National Mall, dove verranno accese 400 luci in memoria delle migliaia di vite perse a causa della pandemia di Covid-19. Biden, accompagnato dalla moglie Jill, insieme alla signora Harris e al marito Douglas Emhoff, parteciperanno all'evento assieme al cardinale Wilton Gregory, arcivescovo di Washington Dc, che pronuncerà un’invocazione a suffragio delle vittime del Covid.(Nys)