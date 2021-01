Usa: Pence non sarà presente alla cerimonia d’addio di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente degli Stati Uniti uscente, Mike Pence, non parteciperà alla cerimonia di addio del presidente Donald Trump, in programma per domani alla base militare di Andrews. Lo riferisce l’emittente “Cbs” citando fonti vicine al dossier, secondo cui Pence aveva assicurato la sua presenza alla cerimonia di insediamento del presidente eletto Joe Biden, e quindi non potrà partecipare a quella di Trump che si terrà in contemporanea.(Nys)