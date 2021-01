Giustizia: Ostellari, riforma ferma in Commissione? Conte dice balle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Conte è in bilico già da mesi. La mia rielezione a presidente della Commissione Giustizia ne è un esempio. Forse per questo il premier senza maggioranza mi ha attaccato, nella sua replica in aula. Fra le tante balle di oggi, ha detto che la riforma della Giustizia è ferma in commissione per colpa mia. La verità è un’altra: è una pessima riforma, che non convince neanche Partito Democratico e Movimento 5 stelle. Così il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. (Rin)