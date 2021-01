Libia: Ue, congratulazioni a Kubis per nomina inviato speciale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si congratula con Jan Kubis per la sua nomina a inviato speciale del segretario generale delle Nazioni Unite e capo della missione di sostegno dell'Onu in Libia. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha spiegato che la crisi libica è attualmente a un punto di svolta. L'Ue accoglie con favore una forte leadership nel processo di mediazione guidato dalle Nazioni Unite per continuare a compiere progressi verso una soluzione politica sostenibile guidata e di proprietà libica. Questo, per il Seae, è l'unico modo per porre definitivamente fine alla crisi, garantendo una transizione in Libia e preservando il Paese unito, sovrano e stabile. La nomina di Kubis arriva dopo un lungo periodo di assenza di un nome in questo posto e l'Unione europea coglie l'occasione anche per ringraziare il rappresentante speciale ad interim Stephanie Williams per l'eccellente lavoro svolto durante i critici mesi passati. L'Ue ha ricordato di aver lavorato con Kubis per molti anni, anche in qualità di ex rappresentante speciale dell'Ue per l'Asia centrale e, più recentemente, nel contesto delle sue funzioni delle Nazioni Unite in Iraq e in Libano. "Non vediamo l'ora di continuare a lavorare a stretto contatto con lui e il suo nuovo team in Libia e siamo pronti a continuare a fornire un forte sostegno agli sforzi delle Nazioni Unite", ha dichiarò il Seae. (Beb)